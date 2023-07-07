Galatasaray'dan Mauro Icardi'ye yeni teklif

Galatasaray'da bir aydır transferin bir numaralı gündemi Mauro Icardi. Sarı kırmızılı taraftarlar her gün adeta papatya falı açıyor. Yeni sezon hazırlıklarında ilk sınavını Hull City karşısında veren Aslan, 4-3 yenildiği maçta İcardi'yi adeta mumla aradı. Galatasaray'ın golleri defans oyuncularından (Emin Bayram, Kaan Ayhan, Berkan) gelirken, Barış Alper ve Eren Aydın dönüşümlü olarak ileri uçta oynadı.

BİR AY İÇİNDE BİTMESİNİ BEKLİYOR

Arjantinli forvete göre planlamasını yapan teknik direktör Okan Buruk, İcardi'nin durumunun bir ay içinde olumlu sonuçlanmasını bekliyor. Görüşmelerde Wanda Nara, 3 yıl için 30 milyon Euro talep etmişti.

G.SARAY'IN TEKLİFİ

Sponsor desteğiyle 7.5 milyon euroya çıkan Galatasaray cephesi, tecrübeli golcü için bu rakamı bonuslarla artırma kararı aldı.

ARABİSTAN HÂLÂ MASADA!

30 yaşındaki yıldız oyuncunun menajerliğini yapan eşi Wanda Nara, 7.5 milyon Euro üzerinde yapılacak yeni bir teklifle ikna edilmeye çalışılacak. Suudi Arabistan ihtimali nedeniyle süreç uzarken, Ronaldo Al-Nassr ve Benzema Al-İttihad tercihinin ardından Firmino da Al-Ahli'ye gitti.

"GELİŞME YOK"

Al-Hilal, Al-Shabab ve Al-Taawoun henüz golcü transferi yapmadı, İcardi hala Suudi Arabistan pazarında masadaki isimlerden biri konumunda. Okan Buruk maçtan sonra yaptığı açıklamada, "İcardi ile ilgili bir gelişme yok. Erden bey konuyla yakından ilgileniyor" demişti.