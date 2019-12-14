Galatasaray'dan Melo açıklaması
Galatasaray'da eski oyuncular Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi'ye Ankaragücü maçı öncesi plaket verileceği duyuruldu.
Galatasaray tarafından yapılan açıklamada, "Eski oyuncularımızdan Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi, bu akşam oynanacak Ankaragücü maçı öncesi taraftarımızla bir araya gelecek ve eski sporcularımıza sağladıkları katkılar sebebiyle kulübümüz tarafından birer plaket verilecek." denildi.
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