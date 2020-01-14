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Spor

Galatasaray'dan Mert Çetin için son hamle

G.Saray, Luyindama’nın yerine kadroya katmak istediği Mert Çetin için Roma’yla görüşmelerini sürdürüyor. İtalyan basınına göre; Cim Bom, Başkent temsilcisine 850 bin euro kiralama ücreti önerdi.

13.01.2020  23:48 - Güncelleme: 14.01.2020  08:01

LUYİNDAMA’NIN Demokratik Kongo Milli Takımı’nda sakatlanması ve sezonu kapatmasının ardından stoper arayışlarına başlayan Sarı-Kırmızılılar, Mert Çetin’i kiralamak için çalışmalarını sürdürüyor... Galatasaray’ın milli oyuncu için yaptığı bu girişimler, İtalyan basınında da geniş yer buldu. Calciomercato’nun haberine göre; Galatasaray, 23 yaşındaki stoper için İtalyan ekibine 850 bin euro kiralama bedeli önerdi.

İTALYA’DAN DA TALİPLERİ VAR

Haberde Galatasaray’ın Mert’i sezon sonuna kadar kiralamak istediği bilgisine yer verildi. Ancak, haberin içeriğinde Serie A ekiplerinden Hellas Verona ve Sampdoria’nın da genç stoperi istediğine değinildi. Roma takımdan ayrılması gündemde olan Juan Jesus’un duruma göre, Mert’in transferine yön verecek. Bilindiği gibi G.Saray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz hafta sonu İtalya’ya gitmiş ve Roma ile görüşmelerde bulunmuştu.

ROTA MURİLLO’YA DÖNECEK

Galatasaray, Roma’dan gelecek haberi beklemeye başladı... Eğer milli oyuncu için olumsuz bir yanıt alınırsa rota Sampdoria’dan Jeison Murillo’ya dönecek. Kolombiyalı oyuncuyla, Radamel Falcao vasıtasıyla irtibat kuran Sarı-Kırmızılılar’ın olumlu yanıt aldığı belirtilmişti. Cim Bom’un 27 yaşındaki stoper için Sampdoria’ya 1 milyon euro kiralama bedeli önerdiği de gelen bilgiler arasında... Bu iki stoperden biri ikinci yarıda Sarı-Kırmızılı formayı giyebilir.

(Akşam)

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