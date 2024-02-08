Galatasaray'dan Mertens için gelen teklife ret!

Üç kulvarda kupa hedefiyle yoluna devam eden Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı kırmızılı takımın yıldız ismi Mertens için İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Belçikalı yıldızın, Galatasaray'da kalmak istediği için Suudi Arabistan'dan gelen büyük bir teklifi geri çevirdiğini yazdı.

"G.SARAY'DA BIRAKACAĞIM"

Dries Mertens daha önce yaptığı yaptığı açıklamada futbolu Galatasaray'da bırakacağını açıklamıştı.

Mertens yaptığı açıklamada, "Bu kariyerimin son sezonu mu olacak? Evet sanırım öyle. Geleceğin ne getireceğini bilemezsiniz ama... ben de çok heyecanlıyım. Görünen o ki kariyerimi Galatasaray'da sonlandıracağım. Garip gelecek belki ama futbolu bırakmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

66 MAÇTA 22 GOLLÜK KATKI

2022 yazında bedelsiz olarak Napoli'den Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olan Mertens, sarı kırmızılı formayla çıktığı 65 maçta 12 gol atıp 10 asist yaptı.