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Spor

Galatasaray'dan MHK'ye Mustafa Muhammed başvurusu

Galatasaray Kulübü, dün oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasında kırmızı kartla oyun dışında kalan Mustafa Muhammed için, kırmızı kartın hatalı olduğunun tespitinin yapılması adına Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) başvurulduğunu açıkladı.

DHA04 Mart 2021 Perşembe 22:34 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 22:34
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Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzce, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Galatasaray müsabakasında futbolcumuz Mustafa Muhammed'in kırmızı kartla ihracı kararının ciddi ve aşikâr derecede hatalı olduğuna dair tespit yapılması ve bu tespitlerin yazılı olarak ilgili kurumlara ve kulübümüze bildirilmesi konusunda 24.10.2007 tarih ve 08-07/774 ve 08-07/775 sayılı Merkez Hakem Kurulu kararı emsal gösterilerek Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na başvurulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

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