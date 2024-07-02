İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2024 Salı / 26 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6694
  • EURO
    35,1361
  • ALTIN
    2444.43
  • BIST100
    10372.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan Michy Batshuayi paylaşımı
Spor

Galatasaray'dan Michy Batshuayi paylaşımı

Galatasaray, Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Belçikalı golcü Michy Batshuayi için yeni bir video yayınladı. Videoda Galatasaray logolu pelerin Belçikalı golcü, Türkçe olarak 'Türkiye'nin en büyüğündeyim' dedi.

2 Temmuz 2024 Salı 15:31 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Michy Batshuayi paylaşımı
ABONE OL

Galatasaray, geride bıraktığımız sezonu Fenerbahçe'de geçiren Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşma imzalandığını açıklamıştı. Sarı-kırmızılılar, Belçikalı golcü için hazırlanan özel bir videoyu paylaştı.

BATSHUAYI: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜNDEYİM

Videoda "Batsman" lakabıyla bilinen Batshuayi'nin videoda süper kahraman Batman'in maskesi ile Galatasaray logolu bir pelerin giydiği ve Türkçe olarak "Türkiye'nin en büyüğündeyim" dediği görüldü.

İşte o video:

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.