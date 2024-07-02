Galatasaray'dan Michy Batshuayi paylaşımı

Galatasaray, geride bıraktığımız sezonu Fenerbahçe'de geçiren Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşma imzalandığını açıklamıştı. Sarı-kırmızılılar, Belçikalı golcü için hazırlanan özel bir videoyu paylaştı.
BATSHUAYI: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜNDEYİM
Videoda "Batsman" lakabıyla bilinen Batshuayi'nin videoda süper kahraman Batman'in maskesi ile Galatasaray logolu bir pelerin giydiği ve Türkçe olarak "Türkiye'nin en büyüğündeyim" dediği görüldü.
İşte o video:
Michy Batshuayi, Türkiye'nin en büyüğünde! ��❤️ pic.twitter.com/beLz2BOGzh— #ŞampiyonGalatasaray �� (@GalatasaraySK) July 2, 2024