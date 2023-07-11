Galatasaray'dan Milot Rashica bombası! Herkes ters köşe oldu

Gelecek sezonda hem Şampiyonlar Ligi hem de Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig ekiplerinden Norwich'te forma giyen Milot Rashica'yı kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. Sarı-kırmızılılar, Kosovalı yıldız Milot Rashica için kulübüne resmi teklifte bulundu.

MILOT RASHICA İÇİN 7.5 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, geçtiğimiz hafta İngiltere'ye giderek Milot Rashica'nin kulübü ve temsilcileri ile bir araya geldi. Başarılı yönetici, burada yapmış olduğu görüşmelerle Milot Rashica için istenen bonservis bedelini 7.5 milyon euro bandına çekmeyi başardı. Bu hafta da görüşmelerin devam edeceği öğrenilirken Galatasaray'ın yıldız oyuncu Milot Rashica'yı görüşmelerin sona erdirilmesiyle birlikte çok yakında tekrardan kadrosuna katacağı öğrenildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI



Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica, geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile toplamda 35 maçta forma giyip 6 gol, 8 asistlik performans gösterdi.