Galatasaray'dan Milot Rashica için yeni teklif

Galatasaray, geçen sezon kazandığı şampiyon unvanını yeni sezonda da korumayı hedefliyor. Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'da da başarı isteyen Sarı-Kırmızılılar'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR

Teknik patron Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi en çok istediği oyuncuların başında gelen Milot Rashica'nın çok sayıda talibinin olması, transfer sürecini bir hayli zorlaştırıyor. Türkiye'den Beşiktaş'ın da istediği Kosovalı yıldız için Norwich'in 10 milyon euro bonservis bedelinde direttiği öğrenildi.

BONUSLAR ÖNERİLDİ

Galatasaray Yönetimi ise 27 yaşındaki kanat oyuncusuna maksimum 5 milyon euro civarında bir ödeme yapmayı düşünüyor. İngiliz kulübüne yapılan son teklifte Galatasaray'ın 2 milyon euro da bonuslara bağlı bir paket sunduğu öğrenildi. Bu başarı bonusları, oyuncunun maç oynama sayısına, Avrupa kupalarına katılım ve kupa kazanma gibi kriterlere bağlı.

ARTIK KULÜPLERİ BEKLİYOR

Eğer Norwich cephesi bu öneriyi kabul ederse, Galatasaray 5+2 milyon euroya Rashica'nın bonservisini almış olacak. Galatasaray'la her konuda anlaşmaya varan Milot Rashica ise transfer için artık kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Norwich'in yaptığı kanat transferi sonrasında, Rashica'nın yeni sezon planları arasından tamamen çıkarıldığı belirtiliyor.