İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Temmuz 2023 Salı / 23 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,106
  • EURO
    28,6754
  • ALTIN
    1621.63
  • BIST100
    6348.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan Milot Rashica için yeni teklif
Spor

Galatasaray'dan Milot Rashica için yeni teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen Milot Rashica için kulübü Norwich City'e yeni bir teklifte bulundu.

Fanatik11 Temmuz 2023 Salı 14:46 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Milot Rashica için yeni teklif
ABONE OL

Galatasaray, geçen sezon kazandığı şampiyon unvanını yeni sezonda da korumayı hedefliyor. Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'da da başarı isteyen Sarı-Kırmızılılar'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR

Teknik patron Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi en çok istediği oyuncuların başında gelen Milot Rashica'nın çok sayıda talibinin olması, transfer sürecini bir hayli zorlaştırıyor. Türkiye'den Beşiktaş'ın da istediği Kosovalı yıldız için Norwich'in 10 milyon euro bonservis bedelinde direttiği öğrenildi.

BONUSLAR ÖNERİLDİ

Galatasaray Yönetimi ise 27 yaşındaki kanat oyuncusuna maksimum 5 milyon euro civarında bir ödeme yapmayı düşünüyor. İngiliz kulübüne yapılan son teklifte Galatasaray'ın 2 milyon euro da bonuslara bağlı bir paket sunduğu öğrenildi. Bu başarı bonusları, oyuncunun maç oynama sayısına, Avrupa kupalarına katılım ve kupa kazanma gibi kriterlere bağlı.

ARTIK KULÜPLERİ BEKLİYOR

Eğer Norwich cephesi bu öneriyi kabul ederse, Galatasaray 5+2 milyon euroya Rashica'nın bonservisini almış olacak. Galatasaray'la her konuda anlaşmaya varan Milot Rashica ise transfer için artık kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Norwich'in yaptığı kanat transferi sonrasında, Rashica'nın yeni sezon planları arasından tamamen çıkarıldığı belirtiliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.