Galatasaray'dan Miranda bombası! İtalyan gazeteci duyurdu

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan di Caprio şunları söyledi:

"Miranda üst düzey..."

Galatasaray, Miranda için Inter Milan'la konuşuyor. Ben bir kaç açıdan bu transfer Galatasaray'ın şanslı olduğunu düşünüyorum. Miranda bundan önceki sezonlarda olduğu kadar oynayamıyor. Bu nedenle ayrılık onun için geçerli olabilir. Üst düzey ve uluslararası bir oyuncu.

"Ozan Kabak Inter'e..."

İkincisi Inter Milan, Ozan Kabak'ı almak istiyor. 7.5 milyon Euro olan çıkış maddesini biliyorlar. Üçüncüsü Yuto Nagatomo'nun transferinden dolayı iki kulüp çok iyi ilişkilere sahip. Bu nedenle transfer konusunda hassas davranıyorlar. Belki Ozan-Miranda takası gündeme gelebilir. Tabii ki Galatasaray'ın artı talepleri de olacaktır. Miranda'nın transferi, Lazio'daki Felipe'nin transferinden çok daha yüksek olasılık Galatasaray için...

Lazio teknik direktörü Simone Inzaghi, onu bırakmak istemiyor; ama Galatasaray kiralık olarak yaptığı bir teklif var. Sezon sonu satın alma opsiyonu da koyuyorlar. 1 milyon Euro ödemeyi vaadettiler sezon sonuna kadar. Fakat Lazio'nun çok ilgileneceği bir teklif olarak gözükmüyor. Bu bugün itibariyle bu transferin zor olduğunu düşünüyorum. Yarın ne olur bilemem; çünkü Lazio, Galatasaray'la temasını kesmek istemiyor; çünkü onlar da Yunus Akgün'ü istiyorlar.

"Büyükler Yunus Akgün'e talip"

Yunus Akgün'ün çok yetenekli bir oyuncu olduğunu belirten Lorenzo di Caprio, "İtalya'da Yunus'u yetenekleri üzerine hemen hemen herkesin bir yorumu var. Lazio onun transferinde ısrar ediyor. Roma, AC Milan ve Inter Milan da onunla ilgileniyor; fakat bu konuda Lazio ön planda. Onlar ne pahasına olursa olsun Yunus'u transfer etmek istiyorlar" şeklinde konuştu.

Ozan Kabak'a İtalya'nın tüm büyük takımlarının talip olduğunu belirten di Caprio, "Roma dahil tüm kulüpler onun transferini istiyor. Inter Milan, Miranda meselesinden dolayı Ozan Kabak konusunu Galatasaray'la doğrudan konuştu" dedi.