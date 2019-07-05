Galatasaray'dan Mitroglou kararı!

İki ezeli rakibi birbirine düşüren Vedat Muriç, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray forması giymek istiyor. Kosovalı forvet ile her konuda anlaşan Cimbom, Ç.Rizespor'u ikna etmeyi başaramadı. Fenerbahçe'nin 2.5 milyon Euro artı Berke ve Barış teklifine karşılık 3 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli öneren sarı-kırmızılılar, Ç.Rizespor'un fiyat artırma çabasında olduğu görüşünde.

Bu oyuna gelmeyeceklerini dile getiren yöneticiler, Muriç transferinin gerçekleşmeme ihtimali üzerine B planını devreye soktu. Kulübüyle sözleşmesi 2020'de bitecek oyuncu ile ocak ayında görüşme hakkına sahip olacak Galatasaray, gözden çıkardığı ve 1 yıl daha kiralık mukavelesi bulunan Mitroglou'nu kadroda tutma kararı aldı.

Rize yönetimine de rest çeken Muriç, şimdi olmazsa ocak ayında daha cüzi bir miktara ya da önümüzdeki sezonun sonunda bedavaya transfer edilecek.

VE MURİÇ REST ÇEKTİ

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinden koştuğu Vedat Muriç son sözünü söyledi ve gönlünün Aslan'da olduğunu belirtip Çaykur Rizespor yönetimine rest çekti. Kosovalı golcü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulüp başkanım sayın Hasan Kartal ile gerçekleşen telefon görüşmemizde, transferimle ilgili tercihlerimizin ayrı kalması ve görüş ayrılıklarımızın olması sebebiyle, sürecin şahsımı daha fazla yıpratmaması adına Rizespor kulübüyle devam eden sözleşmemin bitiş tarihine kadar kulübümden ayrılmama kararı aldım" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar üzerine Çaykur Rize yönetiminin nasıl bir tavır takınacağı merak ediliyor.

Sabah