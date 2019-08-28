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Galatasaray'dan Monaco yönetimine son çağrı

Falcao transferi için Monaco'yla son kez masaya oturmaya hazırlanan Galatasaray, Moussa Konate ve Morelos'u 'B' planı olarak düşünüyor.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Transfer sezonunun son günlerine yaklaşılırken bir yandan Falcao inadını sürdüren Galatasaray yönetimi, diğer yandan ‘B’ planını devreye sokmaya hazırlanıyor.
 
FALCAO İÇİN YARIN BÜYÜK GÜN!
 
Yüksek maaş alması sebebiyle yıldız golcüden kurtulmak isteyen ve oyuncusuna ‘kendine kulüp bul’ diyen Monaco, Galatasaray’ın üst üste yaptığı girişimlerden sonra bir anda ağız değiştirerek ‘bonservis isteriz’ derken, sarı kırmızılıların Rusların akılalmaz tutumunun ardından istenilen 5 milyon euro’luk ücreti aşağıya çekmeye çalıştığı ve Falcao transferinde yarın işlerin kesin olarak netleşeceği belirtildi.
 
Falcao’da yoğun mesai harcayan Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar’ın Rus patron Oleg Petrov’la bir kez daha masaya oturacağı bildirilirken, yönetimin Monaco’ya karşı ‘B’ planı olarak Amiens forması giyen Moussa Konate ve Glasgow Rangers’ın yıldızı Alfredo Morelos’u koz olarak kullanacağı ifade edildi.
 
KONATE VE MORELOS GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE
 
Geçtiğimiz sezon Lig 1’de 28 maçta 7 gol 2 asist yapan Konate’nin Fatih Terim’in listesinde yer aldığı öğrenilirken, teknik heyetin gözdesi olan bir diğer forvet Morelos’un İskoçya’dan ayrılıp Galatasaray’a gelmek istediği ve Şampiyonlar Ligi’nde oynamayı arzuladığı kaydedildi.
 
Geçen sezondan beri Glasgow Rangers’tan ayrılmayı kafasına koyan, 18 sarı 5 kırmızı kartla hem hocası Gerard’ı, hem de yönetimi kızdıran Kolombiyalı oyuncunun Galatasaray’ın ilgisinden memnun kaldığı konuşulurken, Fatih Terim’in de maliyeti yüzünden Falcao’ya soğuk baktığı ve Morelos’la forvet krizini sonlandırma peşinde olduğu anlaşıldı.

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