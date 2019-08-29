CİM-BOM’UN Radamel Falcao harekatı hâlâ mutlu sonla bitmedi ancak gelen son haberler golcü futbolcunun transferinin olumlu yönde geliştiğini ortaya koydu.

Fransa’nın ünlü L’Equipe Gazetesi, Sarı-Kırmızılılar için müjdeyi verirken, “Monaco’da Şampiyonlar Ligi kura çekimine gelen Başkan Mustafa Cengiz. İstanbul’a Falcao ile dönecek” diye yazdı. Başkan Cengiz’le birlikte kura çekimine katılan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak da daha önce Monaco’da görüştüğü Falcao ile bir kez daha bir araya geldi. Menajer Ahmet Bulut’un da katıldığı zirvede transferin son detaylarının görüşüldüğü öğrenildi.

Kolombiyalı starın, Bulut ve Albayrak’a verdiği sözü tutacağının garantisini verdiği kaydedildi. Başkan Mustafa Cengiz ise Falcao konusunda, “9 transfer yaptık, 1.5 milyon euro ödedik. UEFA’ya sözümüz var, bunlara uyuyoruz. Bu topraklarda değerli bir futbolcu (Falcao) var. Aylardır gerekenleri yapıyoruz. Albayrak’ı acımasızca eleştirdiler. Camiamızla 1,5 yılda 4 şampiyonluk yaşadık. Taraftarımız her zaman sabırlı olmalı, bize güvenmeli” ifadelerini kullandı.