G.Saray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukçu, "G.Saray'ın bedava gönderecek oyuncusu yok" açıklamasıyla, Morata konusundaki tavrını net şekilde ortaya koymuştu. Sarı-Kırmızılı yönetim kurulu da Kavukçu'yla aynı görüşte. Morata ise İtalya'ya dönmek istiyor. Eşinin işlerinin İtalya ve İspanya ekseninde olması nedeniyle bu iki ülkeden birine taşınmak için çalışıyor. Hatta Como ile görüşüp, 2028'e kadar anlaştığı iddiaları var.

6 MİLYON EUROYA KİRALANDI

Ancak G.Saray, bu konuda taviz vermeyecek. "Morata ayrılmak istiyorsa, onun için harcanan paraları menajer komisyonu dahil öder, sonra istediği yere gider" düşüncesi hakim. 2026 Ocak ayına kadar G.Saray'la kiralık sözleşmesi bulunan Morata'ya Sarı-Kırmızılılar 6 milyon euro kiralama bedeli ödemişti. G.Saray'ın 15 Ocak 2026 tarihine kadar oyuncuyu 8 milyon euroya satın alma hakkı da var.