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  • Galatasaray'dan müjde! Davinson Sanchez ilk 11'e dönüyor
Spor

Galatasaray'dan müjde! Davinson Sanchez ilk 11'e dönüyor

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sevindiren haber geldi. Sarı kırmızılıların başarılı futbolcusu Davinson Sanchez sakatlığını atlattı ve takımla çalışmalara başladı.

Sabah10 Aralık 2023 Pazar 10:11 - Güncelleme:
Galatasaray'dan müjde! Davinson Sanchez ilk 11'e dönüyor
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Şampiyonlar Ligi gruplarındaki final maçı öncesinde Galatasaray'a Davinson Sanchez müjdesi geldi.

Kolombiyalı stoper, önceki yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı ve teknik heyatin yüzünü güldürdü.

İLK 11'E GERİ DÖNÜYOR

Uyluk gerilmesi sorunu nedeniyle 3-3'lük Manchester United karşılaşması ile ligde Pendikspor ve Adana Demirspor maçlarını kaçıran 27 yaşındaki oyuncu, salı günü forma giyebilecek.

Yeniden sahalara dönmesi ile birlikte Nelsson'un da kulübeye çekilmesi bekleniyor. Bu karşılaşmada Davinson'un yanında Abdülkerim oynayacak.

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