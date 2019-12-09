Galatasaray'dan Muslera'ya yeni teklif
Galatasaray yönetimi, Alanyaspor maçının kahramanı Muslera’ya 2 yıllık yeni bir sözleşme teklif edecek. 33 yaşındaki file bekçisi kalmaya sıcak bakıyor.
SARI-KIRMIZILI Yönetim, Alanya maçında yaptığı 5 kurtarışla maça damga vuran Muslera’nın sözleşmesini uzatmak için harekete geçme kararı aldı. 33 yaşındaki tecrübeli eldivenin mukavelesi 2021’de bitecek. Muslera, Cim-Bom’dan yıllık 3 milyon 575 bin euro garanti ücret alıyor. Yönetim, Uruguaylı eldivene yıllık ücretinde indirime gitmesi durumunda 2 yıllık sözleşme teklif edecek. Muslera’nın kabul etmesi bekleniyor. Mukavelede 1 yıl da opsiyon bulunacak.
ALTISINDA GOL YEMEDİ
Opta verilerine göre bu sezon Süper Lig’de %81’lik kurtarış yüzdesiyle oynayan Uruguaylı file bekçisi ligin kurtarış yüzdesi en yüksek kalecisi olarak öne çıkıyor. 13 maçta kalesinde 10 gören 33 yaşındaki kaleci bu karşılaşmaların 6’sında rakibe gol izni vermedi.
Akşam
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