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Spor

Galatasaray'dan Ndombele'ye veda! Yerine Ada'dan yıldız isim

Galatasaray'ın transferin sezonunun bitmesine günler kala kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele, dikiş tutturamadı. Okan Buruk, kilo problemi yaşayan Ndombele'yle Ocak'ta devam etmek istemiyor. Sarı kırmızılı yönetim ise yerine Arsenal'in yıldızını getirmeye hazırlanıyor.

10 Kasım 2023 Cuma 19:35 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Ndombele'ye veda! Yerine Ada'dan yıldız isim
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Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Tanguy Ndombele, beklentilerin altında kaldı. Yıldız orta sahanın kilo problemi yaşaması ve bir türlü istenilen seviyeye gelememesiyle yollar ayrılma noktasına geldi.

1 sezon kiralık olarak kadroya katılan 26 yaşındaki oyuncunun, anlaşması iptal edilecek. Galatasaray yönetimi Tottenham'la masaya oturup kiralama anlaşmasının Ocak'ta iptal edilmesini ve Ndombele'nin geri dönmesini talep edecek. Performansıyla beklentilerin altında kalan ve sarı kırmızılı taraftarları hayal kırıklığına uğratan Ndombele'nin 15 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyordu.

NDOMBELE GİDİYOR, PARTEY GELİYOR!

Bu sezon ligde şampiyonluk hedefleyen ve liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Tanguy Ndombele'nin yerine yıldız bir isim getirmeye hazırlanıyor. Arsenal'in yıldız orta sahası Thomas Partey için Galatasaray yöneticileri tekrar masaya oturucak. Okan Buruk'un da ilk tercihi Thomas Partey olarak biliniyor.

BİR DİĞER ADAY EMIL BREIVIK

Galatasaray'ın daha önce genç oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimleri olmuştu fakat sonuç alınamamıştı. Dinamik bir orta saha oyuncusu isteyen Okan Buruk için ise ikinci aday Molde'nin 23 yaşındaki orta sahası Emil Breivik oldu.

TANGUY NDOMBELE İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 7 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha, bu karşılaşmalarda toplamda sadece 123 dakika süre aldı. Yıldız oyuncunun piyasa değeri ise Transfermarkt'e göre 21 milyon euro olarak biliniyor.

EMIL BREIVIK İSTATİSTİKLERİ

Molde'de bu sezon 9 maçta sahaya çıkan Breivik, 2 gol attı ve 2 asist yaptı. Genç oyuncunun piyasa değeri ise Transfermarkt'e göre 4 milyon euro olarak biliniyor.

THOMAS PARTEY İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Arsenal adına 5 karşılaşmada forma giyen Partey'in piyasa değeri ise bir hayli yüksek. Transfermarkt'e göre Ganalı oyuncunun piyasa değeri 35 milyon euro olarak belirlenmiş.

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