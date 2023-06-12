Galatasaray'dan Nehuen Perez hamlesi

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Nelsson'un takımdan ayrılması ihtimaline karşın bir stoper almak isteyen sarı kırmızılılar Udinese'nin 22 yaşındaki Arjantinli stoperi Nehuen Perez'i gündemine aldı.

ATLETICO MADRID GERİ ALABİLİR

Haberde, Galatasaray'ın çok beğendiği Perez'in menajeriyle temasa geçtiği kaydedilirken, oyuncunun eski kulübü Atletico Madrid'in bu sezon 10, gelecek sezon 12.5 ve sonraki sezon 15 milyon euroya oyuncuyu geri alma maddesi olduğuna yer verildi.

22 yaşındaki Nehuen Perez, bu sezon Udinese formasıyla çıktığı 36 maçta 4 gol kaydetti.