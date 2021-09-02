Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan için Federasyon'a kritik başvuru

DHA 2 Eylül 2021 Perşembe 10:05 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 10:05

Sarı kırmızılı kulüp, Çaykur Rizespor'a yapılan 1 milyon 200 bin Euro ve 506 bin 275 TL ödeme sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği'ne başvuru yaparak 25 yaşındaki futbolcunun lisansının çıkarılmasını talep etti. Hücum oyuncusunun özellikle Avrupa maçlarında görev alabilmesi için bugün lisansının çıkartılarak UEFA listesine eklenmesi gerekiyor. Galatasaray'ın Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında Çağlayan'ı oynatabilmesi için ise 8 Eylül'e kadar zamanı bulunuyor.

Sarı kırmızılı kulübün federasyona gönderdiği metinde şu ifadeler yer aldı: