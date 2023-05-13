Galatasaray'dan Okan Buruk kararı!

Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Okan Buruk'la ilgili yol haritası çizildi. Emin adımlarla şampiyonluğa giden Galatasaray, zafere ulaşmasının ardından Okan Buruk'un opsiyonunu kullanacak.

Galatasaray'ın sezon başında göreve getirdiği Okan Buruk, Sarı-Kırmızılılarla son derece başarılı bir yıl geçiriyor. Şampiyonluğun en büyük adayı olan Okan Buruk'un sözleşmesiyle ilgili nihai karar da verildi.

OKAN BURUK İLE 1 YIL DAHA

Fanatik'in haberine göre Galatasaray Kulübü, Okan Buruk'un opsiyonunu kullanmaya hazırlanıyor. Bu sezon 17 milyon TL kazanan Buruk, sözleşmesinin uzatılması durumunda 2023-24'te 20 milyon TL kazanacak.

Galatasaray teknik direktör Okan Buruk'la ilgili duyuruyu şampiyonluk sonrası yapmayı planlıyor. Böylelikle başarılı teknik adama şampiyonluk hediyesi verilmiş olacak.