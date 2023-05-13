Galatasaray'dan Okan Buruk kararı!

Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Okan Buruk'la ilgili yol haritası çizildi. Emin adımlarla şampiyonluğa giden Galatasaray, zafere ulaşmasının ardından Okan Buruk'un opsiyonunu kullanacak.
Galatasaray'ın sezon başında göreve getirdiği Okan Buruk, Sarı-Kırmızılılarla son derece başarılı bir yıl geçiriyor. Şampiyonluğun en büyük adayı olan Okan Buruk'un sözleşmesiyle ilgili nihai karar da verildi.
Fanatik'in haberine göre Galatasaray Kulübü, Okan Buruk'un opsiyonunu kullanmaya hazırlanıyor. Bu sezon 17 milyon TL kazanan Buruk, sözleşmesinin uzatılması durumunda 2023-24'te 20 milyon TL kazanacak.
Galatasaray teknik direktör Okan Buruk'la ilgili duyuruyu şampiyonluk sonrası yapmayı planlıyor. Böylelikle başarılı teknik adama şampiyonluk hediyesi verilmiş olacak.