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Spor

Galatasaray'dan Okan Buruk kararı!

Galatasaray, sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktörü Okan Buruk'un sözleşmesindeki opsiyonu kullanmak istiyor.

13 Mayıs 2023 Cumartesi 10:50 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Okan Buruk kararı!
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Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Okan Buruk'la ilgili yol haritası çizildi. Emin adımlarla şampiyonluğa giden Galatasaray, zafere ulaşmasının ardından Okan Buruk'un opsiyonunu kullanacak.

Galatasaray'ın sezon başında göreve getirdiği Okan Buruk, Sarı-Kırmızılılarla son derece başarılı bir yıl geçiriyor. Şampiyonluğun en büyük adayı olan Okan Buruk'un sözleşmesiyle ilgili nihai karar da verildi.

OKAN BURUK İLE 1 YIL DAHA

Fanatik'in haberine göre Galatasaray Kulübü, Okan Buruk'un opsiyonunu kullanmaya hazırlanıyor. Bu sezon 17 milyon TL kazanan Buruk, sözleşmesinin uzatılması durumunda 2023-24'te 20 milyon TL kazanacak.

Galatasaray teknik direktör Okan Buruk'la ilgili duyuruyu şampiyonluk sonrası yapmayı planlıyor. Böylelikle başarılı teknik adama şampiyonluk hediyesi verilmiş olacak.

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