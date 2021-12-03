Galatasaray'dan olağanüstü basın toplantısı açıklaması

3 Aralık 2021 Cuma 00:47 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 00:47

Galatasaray Kulübü, başkan Burak Elmas'ın cumartesi günü olağanüstü basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

TFF Disiplin Kurulu ve MHK atamalarına yönelik son kararların değerlendirilmesinin yapılacağı basın toplantısıyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Burak Elmas, son haftalarda verilen TFF Disiplin Kurulu cezaları ve MHK atamalarına yönelik, Kulübümüz Yönetim Kurulu ve değerlendirme kararlarını, 4 Aralık Cumartesi saat 14:00'te olağanüstü bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacaktır."