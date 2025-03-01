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Spor

Galatasaray'dan olay açıklama! TFF ile Tahkim Kurulu için suç duyurusu

Galatasaray, sosyal medya hesabı aracılığıyla bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar, TFF ve Tahkim Kurulu için suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Ayrıca Fenerbahçe'ye de tepki gösterildi.

Haber Merkezi1 Mart 2025 Cumartesi 12:54 - Güncelleme:
Galatasaray'dan olay açıklama! TFF ile Tahkim Kurulu için suç duyurusu
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Galatasaray, Jose Mourinho'nun açıklamaları ile ilgili yeni bir açıklama daha yaptı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

Türk futbolunu, Türk hakemini, Türk insanını aşağılayan Jose Mourinho'nun yaptığı tüm saygısızlıklara sorgusuz destek veren rakibimizin bu şuursuz halinden biz kendi adımıza utanıyoruz. Bu yaşananlar bile sadece ve sadece kazanmak için hangi değerlerden vazgeçmeye hazır olduklarını açık bir şekilde göstermektedir.

Kulübümüz, kamu gücünü elinde bulunduran ve göreve geldikleri günden beri keyfi ve hukuka aykırı uygulamalarda bulunan TFF Başkanı ile teşekkül ediş şekli dahi hukuka aykırı bulunan Tahkim Kurulu üyeleri hakkında görevi kötüye kullanma gerekçesi ile suç duyurusunda bulunacaktır.

Galatasaray, son birkaç senedir üzerinde oynanan oyunları sahadaki futboluyla, futbolcularının, taraftarının ve camiasının gücüyle bozarak şampiyonluk mücadelesi vermektedir.

Bu kötü niyetli çabalar, Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki azmini artırmış ve şampiyonluklarını daha değerli kılmıştır.

Tarihten ders almayanlara bir kez daha hatırlatalım. Tarih tekerrürden ibarettir. Siz tarih olacaksınız. Galatasaray yeniden tarih yazacak!

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