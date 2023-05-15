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Spor

Galatasaray'dan orta sahaya Hollandalı yıldız

Galatasaray gelecek sezon için kadrosuna yeni takviyeler yapmak istiyor. Avrupa kupaları ve ligde yarışacak olan Cim-bom güçlü bir kadro kurmak istiyor. Galatasaray'da son olarak orta için yeni bir isim gündeme geldi.

15 Mayıs 2023 Pazartesi 09:45 - Güncelleme:
Galatasaray'dan orta sahaya Hollandalı yıldız
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Galatasaray, Toulouse ile sözleşmesi bitecek Branco van den Boomen için en ciddi aday konumunda bulunuyor.

Gelecek sezon 3 kulvarda birden mücadele etmeye hazırlanan Galatasaray, takımdaki her bölgeyi güçlendirmeyi ve her bölgede alternatif isimler olmasını planlıyor.

EN CİDDİ TALİBİ GALATASARAY

Özellikle orta sahadaki isim sayısını artırmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu konuda araştırmalarını sürdürüyor. Galatasaray, Fransa'da Toulouse'ta forma giyen Branco van den Boomen'ı çok istiyor. Özellikle geçtiğimiz devre arasında da gündeme gelen Hollandalı futbolcu için şu ana kadar en ciddi talibin Galatasaray olduğu öğrenildi.

27 yaşındaki deneyimli oyuncu, aynı zamanda orta alanın her bölgesinde forma giyebiliyor. Ön libero, merkez orta saha ve ofansif orta saha olarak görev yapan Van den Boomen için İtalya'dan da birkaç takımın devrede olduğu belirtildi. Ancak Galatasaray'ın teknik heyetinin, yıldız oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istediği bildirildi. Sarı-kırmızılılar, Van den Boomen'ın sezon sonunda boşa çıkacak olması nedeniyle bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

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