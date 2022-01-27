Domenec Torrent'in istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha için Josuha Guilavogui ismi hakkında önemli bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılı takımın Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Josuha Guilavogui'yi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
Fransa basınından RMC Sport'un haberine göre; Almanya Bundesliga takımlarından Wolfsburg'da forma giyen Josuha Guilavogui'yi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın temaslarını ileri düzeye taşıdığı iddia edildi.
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Fransız orta saha için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux'un da devrede olduğu ancak sarı-kırmızılıların yarışta daha avantajlı olduğu belirtildi.
GUİLAVOGUİ'NİN PERFORMANSI
Avrupa'da Atletico Madrid ve Saint-Etienne gibi takımlarda da forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Wolfsburg formasıyla Bundesliga'da 15 maça çıktı.