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Spor

Josuha Guilavogui sürprizi! Galatasaray'dan orta sahaya takviye

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Josuha Guilavogui ismi gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların Wolfsburg'un orta saha oyuncusu Josuha Guilavogui'yi kadrosuna katmak istediği ve temaslarını ileri düzeye taşıdığı iddia edildi.

27 Ocak 2022 Perşembe 19:18 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 19:25
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Domenec Torrent'in istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha için Josuha Guilavogui ismi hakkında önemli bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılı takımın Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Josuha Guilavogui'yi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

GALATASARAY'DA JOSUHA GUİLAVOGUİ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Fransa basınından RMC Sport'un haberine göre; Almanya Bundesliga takımlarından Wolfsburg'da forma giyen Josuha Guilavogui'yi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın temaslarını ileri düzeye taşıdığı iddia edildi.

JOSUHA GUİLAVOGUİ İÇİN AVANTAJ GALATASARAY'IN

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Fransız orta saha için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux'un da devrede olduğu ancak sarı-kırmızılıların yarışta daha avantajlı olduğu belirtildi.

GUİLAVOGUİ'NİN PERFORMANSI

Avrupa'da Atletico Madrid ve Saint-Etienne gibi takımlarda da forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Wolfsburg formasıyla Bundesliga'da 15 maça çıktı.

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