Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, bu mevki için kapsamlı bir çalışma sürdürüyor. Birçok yıldız ismi gündemine alan Sarı-Kırmızılılar'ın adı, son olarak Manuel Locatelli ile anılıyor.

Serie A ekibi Juventus forması giyen 28 yaşındaki oyuncunun, Aslan'ın asıl hedefi olduğu iddia edildi. Sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek olan başarılı futbolcunun, Türkiye'ye gelmekle ilgili düşünceleri henüz bilinmiyor. Bu sezon 26 karşılaşmada forma giyen Locatelli, bin 904 dakika sahada kaldı. Yıldız futbolcu 1 gol kaydetmeyi de bildi. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor. İtalyan Milli Takımı'nda 34 maça çıkan 28'lik orta saha 3 gol attı. Kariyeri boyunca 50.4 milyon euroluk bonservis ödemesi yapıldı.