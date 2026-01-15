İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2026 Perşembe / 27 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2
  • EURO
    50,3862
  • ALTIN
    6400.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan orta sahaya yeni isim! Hedef Manuel Locatelli
Spor

Galatasaray'dan orta sahaya yeni isim! Hedef Manuel Locatelli

Orta sahasını yıldız bir isimle güçlendirmek isteyen Galatasaray'da gündemin ilk sırasına Juventus forması giyen Manuel Locatelli geldi. Sarı-kırmızılıların asıl hedefinin İtalyan yıldız olduğu öğrenildi.

Akşam15 Ocak 2026 Perşembe 08:13 - Güncelleme:
Galatasaray'dan orta sahaya yeni isim! Hedef Manuel Locatelli
ABONE OL

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, bu mevki için kapsamlı bir çalışma sürdürüyor. Birçok yıldız ismi gündemine alan Sarı-Kırmızılılar'ın adı, son olarak Manuel Locatelli ile anılıyor.

Serie A ekibi Juventus forması giyen 28 yaşındaki oyuncunun, Aslan'ın asıl hedefi olduğu iddia edildi. Sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek olan başarılı futbolcunun, Türkiye'ye gelmekle ilgili düşünceleri henüz bilinmiyor. Bu sezon 26 karşılaşmada forma giyen Locatelli, bin 904 dakika sahada kaldı. Yıldız futbolcu 1 gol kaydetmeyi de bildi. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor. İtalyan Milli Takımı'nda 34 maça çıkan 28'lik orta saha 3 gol attı. Kariyeri boyunca 50.4 milyon euroluk bonservis ödemesi yapıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte tehlikeli oyun: Çocuklar yürekleri ağza getirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.