Galatasaray'dan oyunculara prim müjdesi

Süper Lig'de 14 maçlık galibiyet serisi Konya'da bittikten sonra kırılma noktası olarak görülen Adana Demirspor maçını kazanan Galatasaray'da herkes şampiyonluğa kilitlendi.

Zirve koltuğunda bir maç fazlasıyla en yakın rakibinin 9 puan önünde oturan sarıkırmızılılarda yönetim takımın motivasyonunu artırmak için elinden geleni yapıyor.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA FUTBOL TAKIMININ BİRİKMİŞ ALACAKLARINI SIFIRLAYAN

Galatasaraylı kurmaylar, 8 milyon Euro maaş ödemesi yapmıştı. Bunun yanında Adana Demirspor galibiyetine özel olarak 5 milyon TL prim dağıtma kararı alındı.

BURUK, OYUNCULARA HEDEF GÖSTERDİ

Bu haberle birlikte futbolcuların morali tavan yaptı. Bugünkü kupa sınavı sonrası ligde bu haftayı bay geçip 14 Nisan'da Kayseri'yi ağırlayacak olan Aslan, bu maçı da hasarsız atlatmanın hesapları içinde. Teknik direktör Okan Buruk'un oyuncularıyla yaptığı toplantıda yeni bir seri isteğinde bulunarak, "Son maça kalmadan zafere ulaşalım" dediği öğrenildi.