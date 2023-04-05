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Spor

Galatasaray'dan oyunculara prim müjdesi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa adım adım yürüyen Galatasaray işini şansa bırakmak istemiyor. Yalnızca şampiyonluğa odaklanmak isteyen Galatasaray, oyuncuların motivasyonunu yüksek tutmak istiyor.

Sabah5 Nisan 2023 Çarşamba 09:40 - Güncelleme:
Galatasaray'dan oyunculara prim müjdesi
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Süper Lig'de 14 maçlık galibiyet serisi Konya'da bittikten sonra kırılma noktası olarak görülen Adana Demirspor maçını kazanan Galatasaray'da herkes şampiyonluğa kilitlendi.

Zirve koltuğunda bir maç fazlasıyla en yakın rakibinin 9 puan önünde oturan sarıkırmızılılarda yönetim takımın motivasyonunu artırmak için elinden geleni yapıyor.

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Galatasaraylı kurmaylar, 8 milyon Euro maaş ödemesi yapmıştı. Bunun yanında Adana Demirspor galibiyetine özel olarak 5 milyon TL prim dağıtma kararı alındı.

BURUK, OYUNCULARA HEDEF GÖSTERDİ

Bu haberle birlikte futbolcuların morali tavan yaptı. Bugünkü kupa sınavı sonrası ligde bu haftayı bay geçip 14 Nisan'da Kayseri'yi ağırlayacak olan Aslan, bu maçı da hasarsız atlatmanın hesapları içinde. Teknik direktör Okan Buruk'un oyuncularıyla yaptığı toplantıda yeni bir seri isteğinde bulunarak, "Son maça kalmadan zafere ulaşalım" dediği öğrenildi.

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