Galatasaray'dan Ozan Kabak bombası!
Galatasaray, eski futbolcusu Henry Onyekuru için ocak ayı transfer döneminde girişimlerde bulunacak. Öte yandan Marcao-Luyindama ikilisinden de memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim, Ozan Kabak’ın transferi için de genç yıldız ile özel olarak görüşecek.
TM Dijital Haber Merkezi
Gençlerbirliği maçından sonra bazı oyuncuların performansından memnun olmadığını açıkça dile getiren ve Ocak ayını işaret eden Fatih Terim iki yıldız için düğmeye bastı.
ONYEKURU VE OZAN KABAK İÇİN ATAĞA GEÇİLDİ
Geçtiğimiz sezon Galatasaray’ın şampiyon olmasında büyük katkıları bulunan ve 44 maçta 16 gol 4 asistlik performansıyla 13,5 milyon euro’ya Monaco forması giyen Onyekuru için girişimlere başlayan sarı kırmızılı yönetimin Falcao transferinde iyi ilişkiler kurduğu Oleg Petrov’la masaya oturacağı belirtilirken, Fatih Terim’in defans hattına da takviye yapma arayışına koyulduğu ve Schalke’de forma giyen eski öğrencisi Ozan Kabak’ın kiralanmasını istediği öğrenildi.
Sezon başında Ryan Babel’i transfer etmesine karşın oyuncunun ağır görüntüsü ve maç içerisinde etkisiz kalması Onyekuru ismini akıllara getirirken, Nijeryalı yıldızın Lig 1’de sadece 4 maçta forma giymesi transfer ihtimalini daha fazla güçlendirdi. Öte yandan Luyindama – Marcao ikilisinden pek de memnun olmayan Terim’in Ozan Kabak’la görüşeceği anlaşılırken, genç stoperin Almanya’da genelde yedek kulübesinde oturması Galatasaray’ı harekete geçirdi.
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