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Galatasaray'dan Ozan Kabak hamlesi! Fatih Terim genç oyuncunun geri dönmesini istiyor

Galatasaray'da Fatih Terim, Schalke’ye satılan Ozan Kabak’ın geri alınması için düğmeye bastı.

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Gençlerbirliği maçından sonra bazı oyuncuların performansından memnun olmadığını açıkça dile getiren ve ocak ayını işaret eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in öncelikle defans hattına takviye yapmak istediği kaydedildi. Tecrübeli teknik adamın, Schalke’de genellikle yedek kulübesinde oturan eski öğrencisi Ozan Kabak’ın kiralanmasını istediği ifade edildi.

(Güneş)

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