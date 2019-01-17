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Galatasaray'dan Ozan Kabak'a teşekkür

Galatasaray, Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan genç futbolcu Ozan Kabak için resmi internet sitesinden bir veda mesajı yayımladı.

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Galatasaray'ın resmi internet sitesinden Ozan Kabak ile ilgili yapılan açıklamada, "Ortaya koyduğu oyunla, kısa sürede ilk 11'imizin yanında taraftarımızın da gönlünde yer edinen Ozan Kabak, kariyerine artık Almanya takımlarından VFB Stuttgart'ta devam edecek. Hizmet ve katkılarından ötürü Ozan Kabak'a teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz." denildi. 
 
Galatasaray, Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan genç futbolcu Ozan Kabak için resmi internet sitesinden bir veda mesajı yayımladı. 
 
Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan paylaşım şu şekilde:
 
"2000 yılının Mart ayında Ankara'da dünyaya gelen Ozan Muhammed Kabak, futbola ilk adımını 15 yaşındayken Kulübümüzde attı. Gösterdiği performansla Galatasaray Futbol Akademisi'ndeki basamakları hızla yükselen Kabak, teknik direktörümüz Fatih Terim'in dikkatini çekmeyi başardı. 2018-2019 sezonu A Takımımızın, Süper Lig'deki ikinci karşılaşmasında Göztepe'ye karşı ilk kez kadroda yer aldı. Galatasaray formasıyla Süper Lig'de ilk maçını ise Alanyaspor'a karşı oynayan genç futbolcu ilerleyen haftalarda ilk 11'de yer almayı başardı. Takımımızın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı tüm maçlarda kadroda yer alan Ozan Kabak, bu karşılaşmaların dördünde ilk 11'de forma giydi. Türkiye Milli Takımı forması için de 15 yaşından itibaren ter döken genç oyuncu, farklı alt yaş kademelerinde toplam 50 maçta forma giyerek 13 gol attı. Hırvatistan'da 2017 yılında düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nin tamamlanmasının ardından UEFA'nın resmi internet sitesi uefa.com'un yayınladığı, turnuvada en fazla dikkat çeken 10 oyuncu listesinde yer aldı. Ortaya koyduğu oyunla, kısa sürede ilk 11'imizin yanında taraftarımızın da gönlünde yer edinen Ozan Kabak, kariyerine artık Almanya takımlarından VFB Stuttgart'ta devam edecek. Hizmet ve katkılarından ötürü Ozan Kabak'a teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz."

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