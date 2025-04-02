İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Nisan 2025 Perşembe / 5 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9904
  • EURO
    41,3615
  • ALTIN
    3827.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan peş peşe paylaşımlar! Derbinin yankıları sürüyor
Spor

Galatasaray'dan peş peşe paylaşımlar! Derbinin yankıları sürüyor

Galatasaray Kulübü, kupada alınan Fenerbahçe galibiyetinin ardından sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlarda bulundu. Takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'de galibiyet sevincini paylaşımıyla birlikte takipçileriyle paylaştı.

Haber Merkezi2 Nisan 2025 Çarşamba 23:46 - Güncelleme:
Galatasaray'dan peş peşe paylaşımlar! Derbinin yankıları sürüyor
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmesinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan maçı Galatasaray, 2-1 kazandı. Maçın ardından iki takımdan da peş peşe paylaşımlar geldi.

Karşılaşma sonrası olaylarla damga vuran derbi maçının bitiş düdüğüyle birlikte, iki taraftan da paylaşımlar yapıldı.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

BİR PAYLAŞIM DA MAURO ICARDI'DEN

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Maçın ardından Galatasaray futbolcusu Mauro Icardi, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Arjantinli oyuncunun paylaşımı şu şekilde:

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.