Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmesinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan maçı Galatasaray, 2-1 kazandı. Maçın ardından iki takımdan da peş peşe paylaşımlar geldi.
Karşılaşma sonrası olaylarla damga vuran derbi maçının bitiş düdüğüyle birlikte, iki taraftan da paylaşımlar yapıldı.
İŞTE O PAYLAŞIMLAR
SALDIRMAYACAK, HAZMEDECEKSİNİZ! �� pic.twitter.com/kCjWSdxJG2— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 2, 2025
HER ZAMAN HER YERDE EN BÜYÜK CİMBOM! ���� #FBvGS pic.twitter.com/l3GbQlrvM1— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 2, 2025
Galatasaray delirtir. pic.twitter.com/8EzHuxgq4e— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 2, 2025
BİR PAYLAŞIM DA MAURO ICARDI'DEN
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Maçın ardından Galatasaray futbolcusu Mauro Icardi, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.
Arjantinli oyuncunun paylaşımı şu şekilde: