Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmesinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan maçı Galatasaray, 2-1 kazandı. Maçın ardından iki takımdan da peş peşe paylaşımlar geldi.

Karşılaşma sonrası olaylarla damga vuran derbi maçının bitiş düdüğüyle birlikte, iki taraftan da paylaşımlar yapıldı.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

HER ZAMAN HER YERDE EN BÜYÜK CİMBOM! ���� #FBvGS pic.twitter.com/l3GbQlrvM1 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 2, 2025

BİR PAYLAŞIM DA MAURO ICARDI'DEN

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Maçın ardından Galatasaray futbolcusu Mauro Icardi, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.