Galatasaray'dan Radamel Falcao açıklaması: 16.00'da Atatürk Havalimanı'nda olacak
Galatasaray, Radamel Falcao'nun bugün saat 16.00'da Atatürk Havalimanı'na iniş yapacağını duyurdu.
Galatasaray'ın resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Transfer görüşmelerine başladığımız Radamel Falcao, bugün saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacaktır." denildi.
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