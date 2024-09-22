Fenerbahçe, etkili başlasa da bu üstünlük 10 dakika sürdü. Topu rakibine bırakan Kanarya, Maximin'in hızıyla skor aradı ama bu plan tutmadı. Cim-Bom, 20'de Torreira'nın vuruşunda topun Livakovic'e de çarpmasıyla öne geçti. 2 dakika sonra Oosterwolde, karşı karşıya kaçırdı. Maximin'in performansına yetişen olmayınca Kanarya skor bulamadı.

Mertens'in golüyle ilk yarıyı üstün kapatan G.Saray, ikinci devreye rakibinin etkili oyunuyla başladı. Fakat Fenerbahçe'nin konsantrasyon eksikliğinden faydalanan Cim-Bom, Sara ile farkı 3'e çıkardı. FB, 63'te atsa da yetmedi. Takım halinde rakibinden çok daha iyi olan Okan Buruk'un ekibi, zorlu Kadıköy'den zaferle çıktı. Sara, Mertens, Jakobs, Torreira ve Yunus, öne çıkan isimlerdi.