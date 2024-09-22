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Spor

Galatasaray'dan rahat derbi zaferi! Cim-Bom, Kanarya'yı 3 golle devirdi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kadıköy'e konuk olan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Sarı kırmızılılar aldıkları bu sonuçla hem galibiyet serisini devam ettirdi hem de liderliklerini pekiştirdi. İşte detaylar...

Akşam22 Eylül 2024 Pazar 09:04 - Güncelleme:
Galatasaray'dan rahat derbi zaferi! Cim-Bom, Kanarya'yı 3 golle devirdi
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Fenerbahçe, etkili başlasa da bu üstünlük 10 dakika sürdü. Topu rakibine bırakan Kanarya, Maximin'in hızıyla skor aradı ama bu plan tutmadı. Cim-Bom, 20'de Torreira'nın vuruşunda topun Livakovic'e de çarpmasıyla öne geçti. 2 dakika sonra Oosterwolde, karşı karşıya kaçırdı. Maximin'in performansına yetişen olmayınca Kanarya skor bulamadı.

Mertens'in golüyle ilk yarıyı üstün kapatan G.Saray, ikinci devreye rakibinin etkili oyunuyla başladı. Fakat Fenerbahçe'nin konsantrasyon eksikliğinden faydalanan Cim-Bom, Sara ile farkı 3'e çıkardı. FB, 63'te atsa da yetmedi. Takım halinde rakibinden çok daha iyi olan Okan Buruk'un ekibi, zorlu Kadıköy'den zaferle çıktı. Sara, Mertens, Jakobs, Torreira ve Yunus, öne çıkan isimlerdi.

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