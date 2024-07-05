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Spor

Galatasaray'dan resmi açıklama geldi! İşte Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi

Galatasaray, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun Atalanta'ya transfer olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

5 Temmuz 2024 Cuma 15:09 - Güncelleme:
Galatasaray'dan resmi açıklama geldi! İşte Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi
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Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti.

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun Serie A ekibi Atalanta'ya kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 'Profesyonel futbolcumuz Nicolò Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L., şirketimize 6.400.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15.500.000 euro'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.0000 euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır.' ifadeleri kullanıldı.

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