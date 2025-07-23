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Spor

Galatasaray'dan resmi açıklama! Tete davasında karar çıktı

Galatasaray, Tete davasının uzlaşma ile sona erdiğini KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılı ekip Shakhtar'a 1 milyon euro ödeme yapacak.

Haber Merkezi23 Temmuz 2025 Çarşamba 00:11 - Güncelleme:
Galatasaray'dan resmi açıklama! Tete davasında karar çıktı
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Son üç sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Shakhtar Donetsk'ten kontratını feshederek gelen Tete ile ilgili olarak CAS'ın verdiği kararı duyurdu.

Sarı kırmızılıların sorumluluğunun 1.1 milyon euro olduğu açıklandı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş., Shakhtar Donetsk, ve Mateus Cardoso Lemos Martins arasında FIFA Football Tribunal nezdinde görülen ve karara bağlanan FPSD-11840 referans numaralı dosyaya ilişkin olarak, CAS nezdinde 2024/A/10817-10818-10819 dosya numarası ile devam etmekte olan ihtilaf, CAS nezdinde görülen 22.07.2025 tarihli duruşmada uzlaşma ile sona ermiştir. Varılan uzlaşma neticesinde Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin sorumluluğu 1.000.000,00-Euro (Bir Milyon Avro) ile sınırlıdır."

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