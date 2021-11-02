AA 2 Kasım 2021 Salı 12:12 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 12:12

Galatasaray Kulübü ile Nesine.com arasında iki yıl süreyle iş birliği anlaşması imzalandı.

Nef Stadı'nda gerçekleştirilen tanıtıma, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir ve Nesine.com Üst Yöneticisi (CEO) Halit Gülbakanoğlu katıldı.

Anlaşmaya göre Nesine.com, iki yıllığına Galatasaray Futbol Takımı'na forma sırt sponsoru oldu.

Rezan Epözdemir, yaptığı açıklamada, "4,5 aylık periyotta yaptığımız 17. sponsorluk anlaşması olacak. 1 milyar 32 milyon 380 bin liralık tutarı Galatasaray'a kazandırmış olduk. Bunun heyecan ve gururunu yaşıyoruz. Önemli bir ilktir. İki yıl için erkek futbol takımının sırt sponsorluk hakkını veriyoruz. Nesine.com, iş yapmaktan gurur duyduğumuz bir kurum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Galatasaray ile Nesine markasının yan yana gelmesinden mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kulübün transfer çalışmaları hakkında da konuşan Rezan Epözdemir, "Devre arasında varsa eksiklerimizi, bütçemiz ve hocamızın talepleri doğrultusunda gidereceğiz. 6 numara sıkça konuşuluyor. Bu konuda çalışmalarımız olacak ama Felipe Melo ile ilgili bir çalışmamız yok. Başka pozisyonlar için de ihtiyaçlarımız doğrultusunda girişimlerde bulunacağız." diye konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sözleşmesiyle ilgili söylentilere cevap veren Rezan Epözdemir, "Üç milyon avrolardan, 35-40 milyon liralardan bahsediliyor, bunlar gerçekçi rakamlar değil. Hocamız boş mukaveleye imza attı. Öncesinde yıllık 18 milyon lira alıyordu. Biz de hakkaniyet çerçevesinde önceki sözleşmenin yapıldığı avro kuruna baktık ve buna göre 21 milyon lira üzerinden 3 yıllık sözleşme yaptık. Bugünkü kur üzerinden 1,9 milyon avroya tekabül ediyor." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye'nin güzide bir kulübüyle tekrar sponsorluk anlaşması yapmanın kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Halit Gülbakanoğlu ise şunları söyledi:



"2015'ten beri Galatasaray markasıyla Nesine olarak farklı sponsorluklarla bir araya gelme fırsatı bulduk. Bunu gitgide büyütüyor olmak bizi mutlu ediyor. İki senelik bir sırt sponsorluğu başlatmış oluyoruz. Minimum iki yılla başladık, daha da uzun soluklu devam edeceğini düşünüyorum. Türkiye'nin en büyük kulüpleri ve THY Avrupa Ligi gibi sponsorlukların dışında futbol dışındaki branşlara da sponsor olmak istiyoruz. Sporda Türkiye'nin en büyük platformu olarak bunun sorumluluğunu hissediyoruz. Eşya piyangosu organizasyonunu da bu sponsorluk çerçevesinde yapmak istiyoruz."