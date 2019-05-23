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Galatasaray'dan Ribery harekatı

Galatasaray, 14 yıl önce takımdan bedelsiz ayrılan Franck Ribery için temaslara başladı. Sarı-Kırmızılı yönetim, “2005'te yarım kalan bir hikâyemiz var, gel gönül borcunu öde ve burada efsane ol” sözleriyle yıldız futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor.

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Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak gitmesi kesinleşen Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için tanıdık bir isme yöneldi: Franck Ribery… 23 yaşındayken Galatasaray'ın kapısından giren ve gösterdiği şaşaalı performansla taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bırakan Fransız yıldız, parasının 2 ay geç ödenmesini gerekçe göstererek sözleşmesini feshedip Marsilya'ya gitmiş, o dönem bu karar Türkiye'de büyük olay yaratmıştı. Aslan, yarım kalan bu hikâyeyi tamamlamak için harekete geçti.
 
YARIM KALAN HİKÂYEMİZ VAR
 
36 yaşında Bayern Münih'e son maçında attığı golle veda eden emektar yıldızın temsilcileriyle temasa geçen sarı-kırmızılı yönetim, Ribery cephesine 2 yıllık bir teklif sundu. "2005'te yarım kalan bir hikâyemiz var, gel gönül borcunu öde ve burada efsane ol" diyerek Fransız oyuncuyu ikna etmek isteyen Mustafa Cengiz ve ekibi, kısa sürede bu transferi sonlandırmak istiyor.
 
(Sabah)
 

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