Victor Osimhen transferinde henüz istediği noktaya gelemediği belirtilen G.Saray, alternatif isimlerle de görüşmelere başladı. İngiltere basınında yer alan haberlere göre; Sarı-Kırmızılılar, Tottenham'dan ayrılmaya hazırlanan Richarlison için girişimlere başladı. İngiliz ekibinin yeni teknik direktörünün Brezilyalı yıldızı serbest bırakmaya açık olduğu ve 28 yaşındaki forvetin de İngiltere'den ayrılmaya hazırlandığı gelen haberler arasında. Brezilyalı golcü için eski takımı Everton'un da ismi geçse de, menajer David Moyes'un transferi veto ettiği ifade edildi.

KİRALAMA FORMÜLÜ DE GÜNDEMDE

Galatasaray'ın Richarlison'u yaklaşık 23 milyon euroluk bir bedelle kadrosuna katabileceği belirtilen haberde, kiralık formülünün de seçenekler arasında olduğu öğrenildi. 2022'de Everton'dan 58 milyon euroya Tottenham'a transfer olan Richarlison, Kuzey Londra ekibinde çıktığı 90 maçta 20 gol ve 10 asist kaydetti. Sakatlıklar nedeniyle geçen sezon 30'dan fazla maçta forma giyemeyen Brezilyalı, Tottenham'ın geçen sezon kazandığı Avrupa Ligi şampiyonluğunda ise 1 gol ve 1 asistle katkı sağladı.

942 DAKİKADA 5 GOL ATTI

Transfermarkt verilerine göre; Richarlison'un piyasa değeri 20 milyon euro... 1.84'lük dev forvetin 2020 yılında piyasa değeri 65 milyon euroya kadar çıkmıştı. Başarılı oyuncu için kariyeri boyunca toplam 111 milyon euroluk bonservis bedeli ödenmişti. 28 yaşındaki golcünün İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi, 2027 yılının haziran ayında sona eriyor. Sambacı, geride kalan sezonda 24 maçta 942 dakika sahada kaldı. Richarlison, bu süre içinde 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.