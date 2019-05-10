Galatasaray'dan Rize çıkartması! Tüm futbolcular gelecek

Beşiktaş zaferiyle bitime üç hafta kala liderliği ele geçiren Galatasaray'da gözler Rize maçına çevrilmiş durumda... Teknik direktör Fatih Terim futbolcularıyla yaptığı toplantılarda "Derbiden bile zor geçecek" ifadesini kullanıyor.

RAKİP FORMDA, MAÇ GÜNDÜZ!

Tecrübeli hoca hem rakibin yüksek formu hem de maçın gündüz oynanacak olmasından dolayı işi çok sıkı tutuyor. Zorlu maç öncesinde Florya'da teknik heyet, futbolcular ve yönetim tek yürek oldu.

YALNIZ BIRAKMAYACAKLAR

Terim kadrodaki tüm futbolcuları Rize'ye götürme kararı aldı. Galibiyet için 3 milyon lira prim belirleyen yönetim de tam kadro olarak maçta olacak. Teknik heyet ve futbolcuları yalnız bırakmayacak.

"ARTIK BU İŞİ BİTİRELİM"

Dünkü idmanda futbolcularına yine sert uyarılarda bulunan Fatih Terim'in, "Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Artık bu yoldan dönüş yok. 2'e 2 yapalım ve bu işi artık bitirelim"

(Takvim)