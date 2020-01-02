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Spor

Galatasaray'dan sağ bek atağı

Galatasaray'ın, Olympiakos'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Omar Elabdellaoui'ye teklifte bulunduğu iddia edildi.

02.01.2020  19:33 - Güncelleme: 02.01.2020  19:33

Yunan medyasında yer alan habere göre, Olympiakos'la altı aylık sözleşmesi kaldığı için Bosman kuralları gereği istediği kulüple görüşme hakkına sahip olan Omar Elabdellaoui'ya Bordeaux, Valencia, Leicester City, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi kulüpler talip oldu.

Bu kulüplerin içinde en istekli takımın Galatasaray olduğu, Finansal Fair Play kıskacındaki sarı-kırmızılıların bonservis bedeli ödemeyeceği için Fas asıllı Norveçli oyuncuya diğer kulüplerden daha fazla yıllık ücret teklif ettiği belirtildi.

Kontrat yenileme görüşmelerinden bir sonuç alamayan Olympiakos'un ise sezon sonunu beklemeden, devre arasında Elabdellaoui'yi elden çıkartarak az da olsa bir gelir elde etmeyi hedeflediği vurgulandı.

Sağ bek pozisyonunda oynayan Elabdellaoui, Olympiakos formasıyla çıktığı 148 maçta 24 gole doğrudan katkı (10 gol, 14 asist) sağladı.

(Haber Global)

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