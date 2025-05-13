Elias Jelert'in ardından sağ beke Frankowski takviyesi de yapan Galatasaray, henüz Polonyalı futbolcudan da beklediği verimi alamadı. Fransız basını, Galatasaray için sürpriz bir sağ bek iddiası ortaya attı.

Ülke basınında çıkan habere göre Galatasaray, Hellas Verona'nın Kamerunlu sağ beki Jackson Tchatchoua ile ilgileniyor.

Hellas Verona'nın yaz transfer döneminde renklerine bağladığı 23 yaşındaki Tchatchoua, bu sezon sergilediği performansla büyük bir çıkış yakaladı.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Galatasaray'ın yanı sıra Torino, Everton ve Marsilya'nın da Jackson Tchatchoua'nın peşinde olduğu yazıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Takımıyla 2027 yazına kadar kontratı olan Tchatchoua, bu sezon ligde çıktığı 34 maçta 2 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.