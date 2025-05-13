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  • Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Hedef 23'lük Jackson Tchatchoua
Spor

Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Hedef 23'lük Jackson Tchatchoua

Bu sezon sağ bekte aradığını bulamayan Galatasaray için sürpriz bir isim gündeme geldi. Fransız basınında çıkan habere göre sarı kırmızılı ekip Hellas Verona forması giyen 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu Jackson Tchatchoua'yı gündemine aldı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ13 Mayıs 2025 Salı 15:26 - Güncelleme:
Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Hedef 23'lük Jackson Tchatchoua
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Elias Jelert'in ardından sağ beke Frankowski takviyesi de yapan Galatasaray, henüz Polonyalı futbolcudan da beklediği verimi alamadı. Fransız basını, Galatasaray için sürpriz bir sağ bek iddiası ortaya attı.

Ülke basınında çıkan habere göre Galatasaray, Hellas Verona'nın Kamerunlu sağ beki Jackson Tchatchoua ile ilgileniyor.

Hellas Verona'nın yaz transfer döneminde renklerine bağladığı 23 yaşındaki Tchatchoua, bu sezon sergilediği performansla büyük bir çıkış yakaladı.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Galatasaray'ın yanı sıra Torino, Everton ve Marsilya'nın da Jackson Tchatchoua'nın peşinde olduğu yazıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Takımıyla 2027 yazına kadar kontratı olan Tchatchoua, bu sezon ligde çıktığı 34 maçta 2 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.

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