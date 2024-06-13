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Spor

Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Hedefte iki dünya yıldızı var

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray önceliğini sağ beke verdi. Sarı kırmızılı ekip, sağ bek için iki isme odaklandı. Bu isimlerden ilki West Ham ile sözleşmesi sona eren Coufal diğeri ise Prag forması giyen Preciado. İşte detaylar...

Akşam13 Haziran 2024 Perşembe 09:10 - Güncelleme:
Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Hedefte iki dünya yıldızı var
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Şampiyon tamamladığı sezonun devre arasında Sacha Boey'i 30 milyon euroya Bayern Münih'e satan Galatasaray, ligin ikinci yarısında bu bölgede pek çok oyuncuyu denemişti. Teknik Direktör Okan Buruk son yaptığı açıklamada, en acil transferin sağ bek olduğunu vurguladı. Galatasaray'da sağ bek için iki isim öne çıkmış durumda. West Ham'la kontratı sona eren Viladimir Coufal'ın 1 yıllık opsiyonu var. 31 yaşındaki Çek kaptan, EURO 2024 sonrası karar verecek. G.Saray Prag maçlarında öne çıkan Ekvadorlu sağ bek Preciado ise Aslan olmaya sıcak bakıyor. Cim-Bom'un önceliği şu an Coufal.

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