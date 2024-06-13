Şampiyon tamamladığı sezonun devre arasında Sacha Boey'i 30 milyon euroya Bayern Münih'e satan Galatasaray, ligin ikinci yarısında bu bölgede pek çok oyuncuyu denemişti. Teknik Direktör Okan Buruk son yaptığı açıklamada, en acil transferin sağ bek olduğunu vurguladı. Galatasaray'da sağ bek için iki isim öne çıkmış durumda. West Ham'la kontratı sona eren Viladimir Coufal'ın 1 yıllık opsiyonu var. 31 yaşındaki Çek kaptan, EURO 2024 sonrası karar verecek. G.Saray Prag maçlarında öne çıkan Ekvadorlu sağ bek Preciado ise Aslan olmaya sıcak bakıyor. Cim-Bom'un önceliği şu an Coufal.