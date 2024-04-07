Sacha Boey sonrası sağ beke Serge Aurier takviyesi yapan Galatasaray, Fildişili yıldızdan beklediği verimi alamadı. Sezon sonunda Aurier ile yollarını ayıracak olan Galatasaray ilk hedefini de belirledi.

İLK HEDEFLERDEN BİRİ

Bu bölgeye oyuncu bakmaya başlayan Cim Bom'da, öncelikli hedeflerden biri Angelo Preciado.

ASLAN'A KARŞI OYNAMIŞTI

UEFA Avrupa Ligi PlayOff turunda Galatasaray'ı saf dışı bırakan Sparta Prag'da, 26 yaşındaki Ekvadorlu yıldız müthiş 2 maç oynamıştı.

CİM BOM'U BOŞ GEÇMEMİŞTİ

Rams Park'ta 3-2 kaybettikleri karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik skor katkısı gösteren Preciado, Prag'da 4-1 yendikleri karşılaşmada da Cim Bom'a gol attı.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Galatasaray'ın kurmayları, Preciado konusunda Sparta Prag'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar oyuncuyla ilgili maliyet araştırmalarına başlarken, başarılı sağ bekin piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

22 MAÇTA 8 GOLE KATKI

Özellikle hücum yönüyle fark yaratan Preciado, bu sezon Sparta Prag'ta çıktığı 22 resmi karşılaşmada 3 gol atarken, 5 de asist yaptı.