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Spor

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce sakatlığı bulunan oyuncular hakkında açıklama yaptı. Kerem Demirbay'ın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Haber Merkezi29 Ocak 2025 Çarşamba 15:47 - Güncelleme:
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak
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UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, bugün İstanbul'daki son çalışmasını gerçekleştirdi. Sarı - kırmızılılarda yapılan antrenmanın ardından Kulüp Doktoru Yener İnce sakatlık açıklaması yaptı.

İnce, Kerem Demirbay ve Ismail Jakobs hakkında şunları söyledi;

"Kerem Demirbay'ın kasık adalesinde bir sıkıntı oldu ve sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Ismail Jakobs bir önceki maç aşil tendonunda ağrı hissetmişti oyundan aldık. Şu an takımla çalışıyor, durumuna bakılacak."

"RİSKİ VAR"

Mauro Icardi hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden İnce ise, "Mauro Icardi ile ilgili spekülasyon çıkıyor. 'Rapor vermedi' gibi bir durum yok. Her gün konuşuyoruz, doktoruyla da irtibattayım. Başka takımlarda da bu sakatlık 8-9 ay sürer. 6 ayda da dönebilir ama riskli olur." diye konuştu.

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