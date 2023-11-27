Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Davinson Sanchez'in durumu belli oldu

Galatasaray, Davinson Sanchez'in sakatlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Galatasaray'ın açıklamasında, "Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez'in sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Sarı-kırmızılıların stoperi Davinson Sanchez, Alanyaspor maçının 78. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
DAVINSON SANCHEZ KAÇ HAFTA YOK?
Davinson Sanchez'in 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.