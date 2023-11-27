İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2023 Pazartesi / 15 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9159
  • EURO
    31,6736
  • ALTIN
    1872.71
  • BIST100
    8058.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Davinson Sanchez'in durumu belli oldu
Spor

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Davinson Sanchez'in durumu belli oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez'in sakatlandığını açıkladı.

27 Kasım 2023 Pazartesi 11:41 - Güncelleme:
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Davinson Sanchez'in durumu belli oldu
ABONE OL

Galatasaray, Davinson Sanchez'in sakatlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray'ın açıklamasında, "Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez'in sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sarı-kırmızılıların stoperi Davinson Sanchez, Alanyaspor maçının 78. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

DAVINSON SANCHEZ KAÇ HAFTA YOK?

Davinson Sanchez'in 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.