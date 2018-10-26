Galatasaray'dan sakatlık açıklaması

Spor Toto Süper Lig'de oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, sakat oyuncuların durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Schalke maçında sakatlanan Yuto Nagatomo'nun günü hastanede müşahede altında geçirdiği belirtildi.

İşte Galatasaray'ın sakat oyuncularla ilgili yaptığı açıklama...

''Serdar Aziz, Eren Derdiyok ve Fernando Reges, günü tedavinin ardından salon çalışmasıyla geçirdi. Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli, tedavinin ardından sahada takımdan ayrı koşu çalışması yaptı. Yuto Nagatomo, günü hastanede müşahede altında geçirdi.''