Galatasaray'dan sakatlık açıklaması
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe maçında sakatlanan Semih Kaya ve Sofiane Feghouli'nin son durumunu açıkladı.
Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçında sakatlanan Semih Kaya ile Sofiane Feghouli'nin durumları belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Semih Kaya'nın Fenerbahçe maçı sonrası yapılan tetkiklerinde sol üst arka adale grubunda orta derece zorlanma ve kanama tespit edildiği duyuruldu.
Galatasaray Kulübü, Sofiane Feghouli'nin Fenerbahçe maçı sonrası yapılan tetkiklerinde ise sol alt arka adale grubunda orta derece zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
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