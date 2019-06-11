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Galatasaray'dan Salih Uçan sürprizi

Kadrodaki yerli oyuncu kalitesini artırmak için yoğun çaba harcayan Galatasaray’ın gündemine sürpriz bir isim geldi...

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Sarı-Kırmızılılar, Empoli’den ayrılan Salih Uçan’ı istiyor. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile görüşmeler başladı.  Teknik Direktör Fatih Terim’de Salih’in kadroya katılmasını çok istiyor. Salih Uçan da Galatasaray’ın teklifi ne sıcak bakıyor.

ŞENER TAMAM

YERLİ sayısını arttırmayı planlayan G.Saray, F.Bahçe’den ayrılan Şener Özbayraklı ile de anlaştı. Yerli statüsünde görev yapacak olan Jimy Durmaz konusunda da görüşmeler sürüyor.

(Akşam)

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