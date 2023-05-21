Galatasaray'dan şampiyonluk paylaşımı!

Sivasspor'u mağlup eden ve MKE Ankaragücü'nü de yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'dan flaş bir paylaşım geldi.

Sarı-kırmızılı takım, Sivasspor karşılaşmasının ardından şampiyonluk için paylaşım yaptı ve, "Şampiyonluk yakın, meşaleleri yakın!" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL BİR SARAY TEK HAKİMİ GALATASARAY"

Galatasaray'dan yapılan paylaşımın görselinde ise 15 Temmuz Boğaziçi Köprüsü'nün üzerine asılı Galatasaray bayrağı kullanıldı. Görselde "İstersen donatalım dört bir yanı bayraklarla!" ve "İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray" sözleri yer aldı.

Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma yoğun ilgi gösterdi.