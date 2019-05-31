27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8416
  • 6,5341
  • 243.795
  • 90.200
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'dan Santos'a Mariano cevabı! İşte istenen bonservis bedeli

Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Mariano'yu transfer etmek isteyen Santos'tan 3.5 milyon euro bonservis bedeli talep etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Brezilya Ligi takımlarından Santos, Galatasaray forması giyen Mariano'nun transferi için resmen devreye girdi. Galatasaray ile olan sözleşmesi devam eden ve yıllık 2.3 milyon euro alan Mariano'nun hem maaş yükünden kurtulmak hem de süreci paraya çevirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Santos'tan gelen transfer teklifine 3.5 milyon euro olarak cevap verdi.

Galatasaray'ın 3.5 milyon euroluk bonservis bedelinin ardından masadan kalkan Santos'un Brezilyalı futbolcu için 1.5 milyon euroluk bonservis bedeli önerdiği ifade edildi. Fatih Terim'in değerini bulması durumunda satılabilir raporu verdiği Mariano, sarı-kırmızılı takımdaki iki yılında ikisi şampiyonluk olmak üzere üç kupa kazandı.

(Sporx)

Kerkük´te iftar sonrası patlama

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bayram tatili için bazı kentlere uyarı

Bayram tatili için bazı kentlere uyarı

Tatil için hava yolunu kullanacaklara uyarı!

Tatil için hava yolunu kullanacaklara uyarı!

Tunceli Belediyesi'nin 'Dersim' kararına soruşturma

Tunceli Belediyesi'nin 'Dersim' kararına soruşturma

Pompeo: Türkiye'nin çabaları sürüyor

Pompeo: Türkiye'nin çabaları sürüyor

UBER Türkiye kararını açıkladı! Bugünden itibaren...

UBER Türkiye kararını açıkladı! Bugünden itibaren...

Kim Jong-un özel temsilci ve beraberindekileri infaz ettirdi

Kim Jong-un özel temsilci ve beraberindekileri infaz ettirdi

'Rusya ile Türkiye arasında görüş ayrılığı yok'

'Rusya ile Türkiye arasında görüş ayrılığı yok'

Kadir Gecesi'nde neler yapmalı?

Kadir Gecesi'nde neler yapmalı?
 

POPÜLER HABERLER

L-UMTAS füzesi, hedefi tam isabetle vurdu

L-UMTAS füzesi, hedefi tam isabetle vurdu

Yüzlerce kişinin öldüğü Çernobil'den kareler

Yüzlerce kişinin öldüğü Çernobil'den kareler

Apple katlanabilir telefon patenti aldı

Apple katlanabilir telefon patenti aldı

Yenikapı'da 300 bin kişi teravih namazı kılacak!

Yenikapı'da 300 bin kişi teravih namazı kılacak!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA