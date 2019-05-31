Galatasaray'dan Santos'a Mariano cevabı! İşte istenen bonservis bedeli

Brezilya Ligi takımlarından Santos, Galatasaray forması giyen Mariano'nun transferi için resmen devreye girdi. Galatasaray ile olan sözleşmesi devam eden ve yıllık 2.3 milyon euro alan Mariano'nun hem maaş yükünden kurtulmak hem de süreci paraya çevirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Santos'tan gelen transfer teklifine 3.5 milyon euro olarak cevap verdi.

Galatasaray'ın 3.5 milyon euroluk bonservis bedelinin ardından masadan kalkan Santos'un Brezilyalı futbolcu için 1.5 milyon euroluk bonservis bedeli önerdiği ifade edildi. Fatih Terim'in değerini bulması durumunda satılabilir raporu verdiği Mariano, sarı-kırmızılı takımdaki iki yılında ikisi şampiyonluk olmak üzere üç kupa kazandı.

(Sporx)