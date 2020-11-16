İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2020 Pazartesi / 30 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6861
  • EURO
    9,1121
  • ALTIN
    466.301
  • BIST100
    1291.29
Spor

Galatasaray'dan Saracchi operasyonu

Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi'yi Leipzig'den yeniden kiralamak isteyen Galatasaray, Alman kulübünün Manchester City'den kiraladığı Angelino'nun bonservisini almasını bekliyor.

16 Kasım 2020 Pazartesi 09:16 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 09:16
ABONE OL

Geçen sezon 1.5 yıllığına Leipzig'den kiralanan Marcelo Saracchi, Terim'in vazgeçilmezleri arasına girdi. Uruguaylı sol beki elinde tutmak isteyen Galatasaray gözünü de Leipzig'e çevirdi. Alman ekibi, Manchester City'den kiraladığı Angelino'nun bonservisini alırsa, Saracchi'nin yeniden kiralanmasının önü açılacak.

500 BİN EURO ÖDEMİŞLERDİ

Türkiye'de çok mutlu olan genç oyuncunun da Sarı-Kırmızılılar'da kalmaya sıcak bakması, Cim Bom'u olası bir transfer yarışında öne geçirecek. Bilindiği üzere Galatasaray bu transfer için 500 bin Euro kiralama bedeli ödemişti. 

Fanatik

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.