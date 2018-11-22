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Galatasaray'dan 'Sedat İncesu' açıklaması

Galatasaray Spor Kulübü'nden Tekerlekli Basketbol Takımı antrenörü hakkında açıklama geldi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 'Kulübümüzün Sedat İncesu'ya hiçbir maaş borcu yoktur' ifadeleri kullanıldı.

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İşte o açıklama...

Tekerlekli Basketbol Takımımızın antrenörü Sedat İncesu, bir gazeteye verdiği demeçte, “…aylardır bir kuruş almadım…evime yürüyerek gidiyorum…” gibi ifadeler kullanmıştır.

Camiamızı bilgilendirmek zorunlu hale geldiği için aşağıdaki açıklamayı yapmak gereği doğmuştur:

Gerek Sayın Sedat İncesu gerekse Tekerlekli Basketbol Takımımız oyuncularına maaşları zamanında ödenmektedir.

Kulübümüzün Sedat İncesu’ya hiçbir maaş borcu yoktur.

Bu zor günlerde, Kulübümüz üstüne oynanan oyunlara karşı Camiamızın ihtiyatla yaklaşması ve teyakkuz halinde olması gerekmektedir.

Durumu kamuoyunun bilgisine sunarız.

Galatasaray Spor Kulübü

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